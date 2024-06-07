ダヒョン　フォトカードキーホルダー

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TWICEのHareHareのリリース記念グッズのフォトカードキーホルダーです。新品未開封ですが、トレカを入れる部分の毛並みにちょっとクセがあります。HareHareの通常盤トレカもお付けします。プチプチに包んで発送致します。○即購入可能○⚠︎プロフィール必読⚠︎✖️値下げ不可✖️✖️バラ売り不可✖️【下記に該当するコメントはお控えください】・即購入可能商品への購入希望コメント・値下げ不可商品への値下げ希望コメント・〇〇の出品予定ありますか？などのコメント・24時間返信の無いコメント