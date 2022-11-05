3DS本体　DSlite 本体　充電器ソフト5本　まとめ売り

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まとめ売りです。3dsは4GSDカード、タッチペン、充電器が付属しています。動作確認済みです。保護シートつけたままのお渡しになります。気になる様子でしたら外してのお渡しも可能です。DSliteタッチペン、充電器が付属しています。動作確認済みです。保護シートは付いてましたが、汚れていたので剥がした状態でのお渡しです。本体も汚れがあります。クリーナーで拭けば取れそうですが、そのままのお渡しになるので、写真で確認お願い致します。ソフト3DSモンスターハンター4×2モンスターハンタークロスポケットモンスタームーンDSソフト桃太郎電鉄になります！×2と書いてるのは2つという意味です。友達等とやる場合に2つあると一緒にできたりするので！※ソフトも動作確認しました。桃太郎電鉄以外は初期化済み。本体＋ソフト付きなので、即遊べます。送料は無料です。よろしくお願いします。写真はiPhoneのノーマルカメラで撮影致しました。