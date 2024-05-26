YAMAHAヤマハpiaggero np-12 61鍵盤 電子キーボード

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【商品名】YAMAHAヤマハpiaggeronp-1261鍵盤電子キーボード スタンドセット【商品説明】高品位なピアノ音 ヤマハのコンサートグランドピアノからサンプリングした音源なので、自然な豊かな音。きらびやかでリアルな高音域の響きを実現。同時発音数が64音に倍増し、ペダルを多用する音数の多い楽曲でも自然な響きで演奏が可能。・ピアノをイメージしたボックス型鍵盤 ピアノをイメージしたボックス型鍵盤を採用。 「タッチレスポンス」機能により、音の強弱や微妙なニュアンス表現が可能。・スリム・軽量・コンパクトなボディ スリム(奥行259mm)、軽量(4.5kg)で気軽に持ち運び可能。乾電池駆動で電源のない場所でも演奏を楽しめます。シンプルなデザインでボタン数が少なく、お子様や初心者にもおすすめです。・録音機能を搭載 新たに録音機能を搭載。演奏を本体に記録できます。iOSアプリ「DigitalPianoController」(無料)を使えば、iPhoneやiPadの画面を見ながら、さらに簡単に本体の操作・設定を行えます。【商品の状態】アルコール除菌簡易清掃済み。譜面立て、本体の一部に擦り傷(掲載画像8,9,10ご参照ください)が見られますが、まだまだお使いいただける一品となっております。【付属品】・本体、譜面立て、スタンド、純正ACアダプター、変換プラグ※掲載お写真にてご確認お願いいたします。【確認事項】※商品はスマートフォンで撮影しております為、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、ご入札の程宜しくお願い致します。※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。【発送方法】お品物に適した梱包にて発送いたします。種類···キーボード・シンセサイザーアクセサリー・パーツ···スタンド