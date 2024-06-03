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訳あり SONY PSone LCDモニター COMBO コンボ
商品番号 M54234427861
商品名

訳あり SONY PSone LCDモニター COMBO コンボ
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】SONYソニーPSoneLCDモニターCOMBOSCPH-100/SCPH-130本体メモリーカード箱付きセット液晶モニターPSONE【商品内容】・PSone本体・LCDモニター・コントローラー・アダプター【状態】動作確認OKです。モニターのヒンジが壊れているのでモニターが倒れてしまいます。その為、訳あり品として出品させていただきます。その他の商品の外観は写真にてご確認ください。アルコールクリーニング済み。【発送】らくらくメルカリ便での発送になります。☆その他ご不明な点がありましたらコメントからお願いいたします。
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