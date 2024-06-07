3DS LL どうぶつのもり版　本体

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商品詳細
昔購入し、仕舞い込んでいました。動作確認済みです。目立った傷はありません。写真をご確認ください。充電器は使えますが、途中切れてる？箇所があります。初期化しましたので、どうぶつの森は入っておりません。付属品タッチペン純正充電器カセットも出品していますので、一緒にご検討ください。
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http://narcologia.ru/goods/rouge835310.html
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