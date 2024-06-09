モダンアート　24×24㎝　2枚set テクスチャーアート　現代アート

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ご覧いただきありがとうございます。サイズ 約24×24㎝ 木製パネル 2枚セット立体感あるテクスチャーに独特の質感を楽しんでいただくアートパネル。パールをつけて華やかなデザインにしております。しっかり接着しておりますが、お取り扱いにはご注意ください。かけ紐なし、好きな向きでお飾りください。⚫︎なるべく本物の色に近づけて撮影しておりますが、携帯によって少し異なって見える場合がございます。⚫︎作製時裏面に絵の具がついている場合がございます。⚫︎絵の具やテクスチャーは乾燥時にヒビ割れが出来る場合がございます。ハンドメイドならではの色むら等気にされる方はご購入をお控え下さい。ご検討いただけますと幸いです(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”#モダンアート#アートパネル#インテリア#インテリア絵画#抽象絵画#抽象画#おしゃれ#個性的#リビング#手書きアート#ニュアンス#ミッドセンチュリー#テクスチャーアート#北欧インテリア#韓国インテリア