小説歌麿 / 笠原良三 / ゆまにて / 絶版 稀少

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他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。傷・書き込み等は、最低限しか確認しておりません。詳しい状態などお知りになりたい方は、お気軽にコメント下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。2021.01【内容紹介】笠原良三（かさはらりょうぞう、1912年1月19日-2002年6月22日）は日本の脚本家、小説家。本名は笠原良三郎。社長シリーズなどの喜劇映画の脚本を多く手がけた。栃木県足利郡足利町（現・足利市）出身。1932年に日本大学芸術学部を中退し、1936年に日活多摩川撮影所脚本部に入社。1941年に新興シネマ脚本部に転属後、大映東京撮影所脚本部に移籍。1955年に東宝撮影所の契約者となる。弟子に東映ヤクザ映画の隆盛を支えた笠原和夫などがいる。オリジナル作品は自らノベライゼーションを行っている。2002年6月22日死去。享年90。【主な脚本作品】土と兵隊（1939年）社長シリーズ（1956年-1970年）サザエさんシリーズ（1956年-1961年）羽織の大将（1960年）大学の若大将（1961年）南の島に雪が降る（1961年）銀座の若大将（1962年）日本一の若大将（1962年）越前竹人形（1963年）君も出世ができる（1964年）日本一のホラ吹き男（1964年）日本一のゴマすり男（1965年）大冒険（1965年）激動の昭和史軍閥（1970年）父ちゃんのポーが聞える（1971年）#昔の日本文学#オレンジの本棚#笠原良三#歴史の本#歌麿#そるてぃ書店