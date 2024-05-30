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Nintendo DS キャンディピンク　本体＆ソフト６本
商品番号 F72684332892
商品名

Nintendo DS キャンディピンク　本体＆ソフト６本
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNINTENDODSNTR-S-PPWAゲーム機本体と、ソフト６本の出品です。ゲーム機は購入時の箱に納めました。ケーブル等が入っていたビニール袋等も一緒に納めています。使用品ですので、ご理解の上、ご購入ください。色：キャンディピンク同梱品：　・本体　１台　・専用タッチペン　２本　・専用タッチストラップ　１本　・専用ACアダプタ　１個　・取扱説明書ソフトウェア（ケース付き）　・脳を鍛える大人のDSトレーニング　・もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング　・200万人の漢検とことん漢字脳　・大人の常識力トレーニングDS　・英語が苦手な大人のDSトレーニング　えいご漬けソフトウェア（ケースなし）　・ニンテンドックス　チワワ＆フレンズゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#ニンテンドー
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