Nintendo DS キャンディピンク　本体＆ソフト６本

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NintendoNINTENDODSNTR-S-PPWAゲーム機本体と、ソフト６本の出品です。ゲーム機は購入時の箱に納めました。ケーブル等が入っていたビニール袋等も一緒に納めています。使用品ですので、ご理解の上、ご購入ください。色：キャンディピンク同梱品： ・本体 １台 ・専用タッチペン ２本 ・専用タッチストラップ １本 ・専用ACアダプタ １個 ・取扱説明書ソフトウェア（ケース付き） ・脳を鍛える大人のDSトレーニング ・もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング ・200万人の漢検とことん漢字脳 ・大人の常識力トレーニングDS ・英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬けソフトウェア（ケースなし） ・ニンテンドックス チワワ＆フレンズゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#ニンテンドー