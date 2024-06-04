文豪ストレイドッグス　特典　小説

文豪ストレイドッグス 小説太宰を拾った日side-aBEAST-白の芥川、黒の敦-太宰、中也、十五歳3点とも一読しました。目立つ傷汚れございませんが表面に軽いスレがございます、神経質な方は購入ご遠慮ください。水濡れ、クッション封筒に入れて発送いたします。バラ売り不可、即購入可



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