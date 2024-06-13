ゲームキューブ　GAMECUBE　バイオレット　本体　動作品　箱セット　⑩

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状態・本体のディスクの読み込み及び、動作確認済みです。・付属品全て動作確認済みです。・左アナログスティックを新品に交換しています。・割れや欠けはありません。※バラ売りは行っておりませんのでご了承ください。※他サイトでも販売中の商品の為、売り切れの際はキャンセルさせていただく旨、ご了承願います。※他の出品商品とのまとめ買いも承っております。（まとめ買いをご希望される場合はご購入前にお気軽にコメントください。）まとめ買いの場合、商品を同梱発送させていただく代わりに、一律1000円お値引きさせていただきます。