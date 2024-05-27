《動作品》スーパーファミコン本体一式　＋　スーパーゲームボーイ　ソフト10本

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【商品名】スーパーファミコン 本体 ＋スーパーゲームボーイ ＋ソフト10本付き【メーカー】任天堂【名称】スーパーファミコン【カラー】グレー【製造国】日本製【付属品の内容】☆本体 ×1☆コントローラー ×2☆純正アダプター ×1☆3色ケーブル ×1（互換用）☆スーパーゲームボーイ ×1☆カセット×10【ゲームソフト】 ①ドラゴンボールZ超武闘伝 ➁ヨッシーのクッキーの ③スーパー麻雀大会 ④桃太郎電鉄3 ⑤キャプテン翼3 ➅実況パープルプロ野球 ⑦ワンピース（SGB） ➇マリオのピクロス（SGB） ⑨対局連珠（SGB） ⑩ポケモンカードGB（SGB）※箱、説明書なし 【状態】商品の状態は画像でご確認ください。写真に映っている通りの状態です。【本体】 外装にはスレ、小傷等があり、クリーニングしても落とせない汚れがございます。【ソフト】スレ、小傷があり、クリーニングしても落とせない汚れがございます。【動作について】本体、コントローラー、ソフトも含めて動作確認済です。☆全国一律送料無料☆即購入OK☆追跡サービス、匿名配送あり#その他にもゲーム関係を出品しております。中古品という事をご理解頂ける方宜しくお願い致します。#スーパーファミコン#SFC#スーファミ#スーファミ本体#スーパーゲームボーイ#おもちゃ#任天堂#ニンテンドー#ファミコン#テレビゲーム#ワンチップ#ニンテンドー#ゲームソフト#レトロゲーム#レトロ#遊び#お得#中古品#ファミコン本体#ゲーム機#ソフト#カセット#Nintendo#nintendo#断捨離#まとめ売り#家庭用ゲーム機本体#コントローラー#アダプター#動作品#動作確認済#任天堂#Nintendo