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《動作品》スーパーファミコン本体一式　＋　スーパーゲームボーイ　ソフト10本
商品番号 L84084473465
商品名

《動作品》スーパーファミコン本体一式　＋　スーパーゲームボーイ　ソフト10本
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】スーパーファミコン　本体　＋スーパーゲームボーイ　＋ソフト10本付き【メーカー】任天堂【名称】スーパーファミコン【カラー】グレー【製造国】日本製【付属品の内容】☆本体　×1☆コントローラー　×2☆純正アダプター　×1☆3色ケーブル　×1（互換用）☆スーパーゲームボーイ　×1☆カセット×10【ゲームソフト】　①ドラゴンボールZ超武闘伝　➁ヨッシーのクッキーの　③スーパー麻雀大会　④桃太郎電鉄3　⑤キャプテン翼3　➅実況パープルプロ野球　⑦ワンピース（SGB）　➇マリオのピクロス（SGB）　⑨対局連珠（SGB）　⑩ポケモンカードGB（SGB）※箱、説明書なし　【状態】商品の状態は画像でご確認ください。写真に映っている通りの状態です。【本体】　外装にはスレ、小傷等があり、クリーニングしても落とせない汚れがございます。【ソフト】スレ、小傷があり、クリーニングしても落とせない汚れがございます。【動作について】本体、コントローラー、ソフトも含めて動作確認済です。☆全国一律送料無料☆即購入OK☆追跡サービス、匿名配送あり#その他にもゲーム関係を出品しております。中古品という事をご理解頂ける方宜しくお願い致します。#スーパーファミコン#SFC#スーファミ#スーファミ本体#スーパーゲームボーイ#おもちゃ#任天堂#ニンテンドー#ファミコン#テレビゲーム#ワンチップ#ニンテンドー#ゲームソフト#レトロゲーム#レトロ#遊び#お得#中古品#ファミコン本体#ゲーム機#ソフト#カセット#Nintendo#nintendo#断捨離#まとめ売り#家庭用ゲーム機本体#コントローラー#アダプター#動作品#動作確認済#任天堂#Nintendo
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