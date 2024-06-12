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ダウンロード☆PCエンジン
商品番号 K56505637776
商品名

ダウンロード☆PCエンジン
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,471 円
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商品詳細

「ダウンロード」定価:￥6800#ゲーム#シューティング#PCエンジン#Other自宅保管品です。動作確認していません。PCエンジンには、目立つ傷などありません。PCエンジンを入れてある袋に、ベタつきあります。ケースに擦れなどあります。上記のご了承の上ご購入ください。素人保管の中古品とご理解のほどよろしくお願いいたします？
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