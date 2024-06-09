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内科救急診療指針2022
商品番号 G33028024453
商品名

内科救急診療指針2022
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

受講時に一度使用したのみで、書き込みやマーカーなく状態は良いと思います。値下げ交渉は承っておりません。「内科救急診療指針2022」一般社団法人日本内科学会専門医制度審議会救急委員会定価:￥10000#一般社団法人日本内科学会専門医制度審議会救急委員会#一般社団法人_日本内科学会専門医制度審議会_救急委員会#本#自然／医療・薬学・健康
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