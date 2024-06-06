YOASOBI THE BOOK〈完全生産限定版〉

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お値下げしました！お値下げ要相談即購入⭕️パソコンに取り込んでからは日の当たらない場所で保管しておりました。開封済みですのでフィルムはついておりません。CD出し入れ時にできた線があります。(2枚目参照)01.Epilogue02.アンコール(GooglePixel5,Pixel4a(5G)CMソング)03.ハルジオン(「ZONeVer.1.0.0」IMMERSIVESONGPROJECT書き下ろし楽曲／フルリモート劇団「劇団ノーミーツ」第二回長編公演「むこうのくに」主題歌)04.あの夢をなぞって(フジテレビ系「とくダネ！」2020年6月度お天気コーナーMONTHLYSONG)05.たぶん(映画「たぶん」主題歌)06.群青(ブルボン「アルフォートミニチョコレート」CMソング)07.ハルカ08.夜に駆ける09.PrologueYOASOBIヨアソビアルバムいくらAyase幾田りら