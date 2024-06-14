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美人 フランセットパクトー 研究社 高山宏 監修
商品番号 L72238074752
商品名

美人 フランセットパクトー 研究社 高山宏 監修
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,776 円
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商品詳細

美人フランセットパクトー研究社高山宏監修経年保管しています。傷、変色あります。天と開きにシミ？汚れあります。ご了承ください。美人像、美人とは何か？映画女優などを中心に美の規範について考察した一冊。翻訳なので、ヨーロッパ人種が多く登場しています。美人が出てくる映画紹介とも、言えます。縦横に美人について、語られています。美学#高山宏好きにも。
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世紀末異貌 高山 宏の通販 by mimi's bookstore@発送11/2以降｜ラクマ

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