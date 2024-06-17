ポケモン SV スカーレット バイオレット ダブルパック ゲーム 動作確認済み

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商品詳細
新品購入後、クリアしたので出品いたします。◆内容・ポケットモンスタースカーレット1点・ポケットモンスターバイオレット1点・ゲオオリジナル特典圧縮タオル(未使用)2点どちらも動作確認済みです。ゲオで購入時に、特典と箱を一緒に輪ゴムでまとめられていた為、箱にはその時についた輪ゴム跡がございます。(写真9.10枚目)その為、「やや傷や汚れあり」にしております。ゲーム本体は一度しか出し入れしておりませんので、比較的綺麗な状態だと思います。中古品のため気にされる方は、ご購入をお控えいただけると幸いです。※水濡れ防止のOPP袋、緩衝材で包み、封筒に入れて、ゆうパケットポストで発送いたします。-----------------------------------------------#RPG#NintendoSwitch#Switch#Nintendo_Switch#スイッチ#ポケットモンスター#ニンテンドー
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