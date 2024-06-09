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【新品未使用】 現代の共犯理論 斎藤金作博士環暦祝賀　団藤重光 大塚仁 田宮裕
商品番号 Q78546944926
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【新品未使用】 現代の共犯理論 斎藤金作博士環暦祝賀　団藤重光 大塚仁 田宮裕
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,645 円
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商品詳細

「現代の共犯理論斎藤金作博士環暦祝賀」植松正/団藤重光定価:11,000円（税別）箱にややスレはありますが、まったく未使用の商品です即購入大歓迎です※なお、値引き交渉は一切致しませんので、ご了知ください【内容】共犯における犯罪概念要素(竹田直平)共犯の成立(須々木主一)共犯と錯誤(福田平)間接正犯と教唆犯との錯誤(大塚仁)共同正犯における犯罪の実行(西原春夫)共同正犯の正犯性(中義勝)共謀共同正犯の立法化(本田正義)共謀共同正犯に関する諸問題(竜岡資久)片面的共犯(植田重正)片面的共犯否定への道標(植松正)正犯と従犯の区別(大野平吉)予備罪の従犯(下村康正)群集犯・集団犯・組織犯(前田信二郎)共犯の罪数(中野次雄)ドイツにおける共犯論(内田一郎)イタリーにおける共犯論(宮沢浩一)イギリスにおける共犯論(西村克彦)アメリカにおける共犯論(長島敦)ソビェトの共犯論(中山研一)国際刑法における共犯(森下忠)共犯理論と証拠法(青柳文雄)共犯者の自白(中武靖夫)共謀共同正犯における共謀の立証について(田宮裕)英米制度法犯罪における絶対責任と過失(井上祐司)犯罪被害者に対する国家補償(小川太郎)共犯者の自白(団藤重光)斉藤金作博士略歴,斉藤金作博士主要著作目録#刑法#共犯#共謀共同正犯#団藤重光#植松正#本#社会／法律#中山研一#田宮裕#中野次雄#宮沢浩一#大塚仁#西原春夫#中義勝#下村康正#刑事政策#有斐閣#絶版
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