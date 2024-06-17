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アキシャルフローバルブ用可動式Fレバー\u0026リンケージキット
商品番号 V27295311010
商品名

アキシャルフローバルブ用可動式Fレバー\u0026リンケージキット
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 11,176 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BachA47Iレバー同等品InstrumentInnovationsアキシャルフローバルブ用可動式Fレバー\u0026リンケージキットトロンボーン用です。BachアルティザンA47Iのレバーと同等品です。好みの位置にレバーを移動できます。台座はサムレスト取り付け可能有無の2種類あります。リンケージキットは長さの異なるロッドが3種類付属写真に取付例があります。宜しくお願い致します。種類...トロンボーン
http://narcologia.ru/goods/waveform75617.html
http://narcologia.ru/goods/peroration416015.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect370070.html
アキシャルフローバルブ用可動式Fレバー\u0026リンケージキット
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