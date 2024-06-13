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商品詳細
HOTTOYSからコスベイビーのフィギュアです。マーベル映画『アベンジャーズ：エンドゲーム』の女性ヒーロー10体セット（スカーレットウィッチ・ガモーラ・ネビュラ・マンティス・レスキュー・ワスプ・シュリ・オコエ・ヴァルキリー・キャプテンマーベル）になります。まとめて飾るととてもかわいいXSサイズです。購入後は開封した後、すぐにガラスケースに入れてコレクションしていました。箱も大切に取っております。飾るスペースが無くなり、断捨離のため手放します。高温多湿を避け、喫煙なしペットなしの部屋で保管していました。素人保管のため多少のキズやスレはあるかと思います。ご質問あればお願いします。ご理解ある方からのご購入をお待ちしています！#コスベイビー#ホットトイズ#マーベル#アベンジャーズ#COSBABY#HOTTOYS#MARVELフィギュア種類···コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/tenet243963.html
http://narcologia.ru/goods/peroration991615.html
http://narcologia.ru/goods/slide488887.html
COSBABY コスベイビー：女性アベンジャーズ10体セット
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