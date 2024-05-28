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大樋焼　春日山窯開発文明造　花生　一草庵極箱　M　2944
商品番号 P30048896684
商品名

大樋焼　春日山窯開発文明造　花生　一草庵極箱　M　2944
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 16,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約23.5cm　幅約15.3cm　口径約5cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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