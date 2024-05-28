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- 大樋焼 春日山窯開発文明造 花生 一草庵極箱 M 2944
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商品詳細
大きさ 高さ約23.5cm 幅約15.3cm 口径約5cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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