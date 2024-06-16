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SIXPAD シックスパッド　フットフィット　正規品　MTG　footfit
商品番号 I33956121045
商品名

SIXPAD シックスパッド　フットフィット　正規品　MTG　footfit
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 10,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MTGSIXPADフットフィットSP-FF2310F/IF-FF2310Fブランド：SIXPAD電源：乾電池式動作確認済みです。元箱、取扱説明書、traininggearsixpad付き●こちらは中古品です。素人の簡易的な清掃となり、汚れ・キズ等の見落としがある事もあります。トラブル防止のため、神経質な方・完璧を求める方は購入をお控えください。
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