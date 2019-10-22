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マイケルジョーダン
商品番号 N43058133475
商品名

マイケルジョーダン
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルジョーダンのフィギュアになります。２体セットです。新品未開封です。パッケージに多少の傷があります。あくまで中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮願います。ジョーダンシカゴブルズNBAバスケバスケット　SLAMDUNKスラムダンク
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