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商品詳細
DEANのRAZORBACK、ダイムバッグ・ダレルが好きで、大手楽器店で購入しました。激アツな音がしますし、変形ギターですが意外と弾きやすいギターでもあります。状態は、素人の主観ですが、フレットの減りも少なく、ネック反りも殆どなく、ガリ等もない良好な状態かと思います。また、多少経年劣化が見られるので「やや傷や汚れあり」としてあますが、目立った傷やダメージが殆どない比較的きれいな状態かと思います。発送は弦を緩めた状態で、ハードケースをプチプチに包んで送る予定です。よろしくお願いします。#ギター#ダイムバッグ#RAZORBACK#DimebagDarrell#エレキギター
http://narcologia.ru/goods/encourage863672.html
http://narcologia.ru/goods/stair884000.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle295425.html
DEAN RAZORBACK
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