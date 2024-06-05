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DEAN RAZORBACK
商品番号 A59695851660
商品名

DEAN RAZORBACK
ブランド名 Avital
特別価格 税込 21,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DEANのRAZORBACK、ダイムバッグ・ダレルが好きで、大手楽器店で購入しました。激アツな音がしますし、変形ギターですが意外と弾きやすいギターでもあります。状態は、素人の主観ですが、フレットの減りも少なく、ネック反りも殆どなく、ガリ等もない良好な状態かと思います。また、多少経年劣化が見られるので「やや傷や汚れあり」としてあますが、目立った傷やダメージが殆どない比較的きれいな状態かと思います。発送は弦を緩めた状態で、ハードケースをプチプチに包んで送る予定です。よろしくお願いします。#ギター#ダイムバッグ#RAZORBACK#DimebagDarrell#エレキギター
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