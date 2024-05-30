火箸、鉄、鐵、釜師、妙珍、金象嵌、透かし、骨董品、茶道具、火鉢、箸 ...

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商品詳細
江戸幕末～明治期にかけての上手釜師桐紋金象嵌亀甲花蕾透し共箱付火箸になります。欠嵌や朽ち込み等無く良い状態です。穂先多少の小歪みはありますが正中線上にあります。(総じて良い状態です)サイズは長さ28cm、角部6.3～6.7mm重さ2本66g
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