【美品】古伊万里 「竹に雀 蕎麦猪口」染付 江戸後期 送料込み【鳳凰堂】



江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ... 江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ...



古美術・古道具・古伊万里染付皿・鷺図・江戸後期 茶道具・古道具・古 ... 古美術・古道具・古伊万里染付皿・鷺図・江戸後期 茶道具・古道具・古 ...



古美術・古道具・古伊万里染付皿・瀧図・江戸後期 茶道具・古道具・古 ... 古美術・古道具・古伊万里染付皿・瀧図・江戸後期 茶道具・古道具・古 ...



古伊万里染付鷺文四方向付 7客 江戸時代後期頃 | 古美術ささき 古伊万里染付鷺文四方向付 7客 江戸時代後期頃 | 古美術ささき



江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ... 江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ...



古伊万里染付賢人唐子図茶入 牙蓋 仕服 2付「鳥襷緞子」江戸時代後期 ... 古伊万里染付賢人唐子図茶入 牙蓋 仕服 2付「鳥襷緞子」江戸時代後期 ...



江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ... 江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ...



古美術・古道具・古伊万里染付皿・おしどり・江戸後期 茶道具・古道具 ... 古美術・古道具・古伊万里染付皿・おしどり・江戸後期 茶道具・古道具 ...



伊万里 蕎麦猪口 伊万里 染付 窓絵 松竹梅網目流水文 そば猪口 輪花 経 ... 伊万里 蕎麦猪口 伊万里 染付 窓絵 松竹梅網目流水文 そば猪口 輪花 経 ...



古伊万里染付山水人物に花蝶図瓢形水指 塗蓋付 江戸時代後期 | 古美術 ... 古伊万里染付山水人物に花蝶図瓢形水指 塗蓋付 江戸時代後期 | 古美術 ...



伊万里蕎麦猪口 草花 伊万里 染付 そば猪口 経菱 四方襷 古伊万里 向付 ... 伊万里蕎麦猪口 草花 伊万里 染付 そば猪口 経菱 四方襷 古伊万里 向付 ...



送料込み 古伊万里 染付 飛雲宝鳳凰文 大振り 蕎麦猪口 完品 江戸後期 ... 送料込み 古伊万里 染付 飛雲宝鳳凰文 大振り 蕎麦猪口 完品 江戸後期 ...



C1-969☆蔵出し 江戸後期 古伊万里 染付 五弁花 算盤文 蕎麦猪口 5客組 ... C1-969☆蔵出し 江戸後期 古伊万里 染付 五弁花 算盤文 蕎麦猪口 5客組 ...



送料込み 古伊万里 染付 飛雲宝鳳凰文 大振り 蕎麦猪口 完品 江戸後期 ... 送料込み 古伊万里 染付 飛雲宝鳳凰文 大振り 蕎麦猪口 完品 江戸後期 ...



江戸後期 古伊万里 成化年製 微塵唐草文染付 なます皿3枚セット(和食器 ... 江戸後期 古伊万里 成化年製 微塵唐草文染付 なます皿3枚セット(和食器 ...

とても趣のある古伊万里の蕎麦猪口です。時代はおそらく江戸後期頃のものと思われます。呉須の発色が良く、釉薬の焼き上がりも上出来だと思います。手作りのため、口辺部はやや楕円形になっています。古い箱に十客はいっていて、その内の一客を出品します。※画像の箱は付属しません。一客売れたらまた一客ずつ出品しようと思っています。もしご要望があれば、まとめて出品することも可能です。五客以上買っていただいたお客様には、箱をお付けしたいと思います。※今回出品したものは無傷ですが、10客の内、３客にキズがあります。サイズ横幅：約6.7cm縦幅：約6.5cm高さ：約5.5cm刻銘 ：なし。状態 ：経年によるスレ、汚れがありますが無傷です。付属品：なし。