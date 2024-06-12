- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 陶芸
- >
- 【美品】古伊万里 「竹に雀 蕎麦猪口」染付 江戸後期 送料込み【鳳凰堂】
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
とても趣のある古伊万里の蕎麦猪口です。時代はおそらく江戸後期頃のものと思われます。呉須の発色が良く、釉薬の焼き上がりも上出来だと思います。手作りのため、口辺部はやや楕円形になっています。古い箱に十客はいっていて、その内の一客を出品します。※画像の箱は付属しません。一客売れたらまた一客ずつ出品しようと思っています。もしご要望があれば、まとめて出品することも可能です。五客以上買っていただいたお客様には、箱をお付けしたいと思います。※今回出品したものは無傷ですが、10客の内、３客にキズがあります。サイズ横幅：約6.7cm縦幅：約6.5cm高さ：約5.5cm刻銘 ：なし。状態 ：経年によるスレ、汚れがありますが無傷です。付属品：なし。
http://narcologia.ru/goods/Sydney278049.html
http://narcologia.ru/goods/pompous61623.html
http://narcologia.ru/goods/ordering298779.html
江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ...
古美術・古道具・古伊万里染付皿・鷺図・江戸後期 茶道具・古道具・古 ...
古美術・古道具・古伊万里染付皿・瀧図・江戸後期 茶道具・古道具・古 ...
古伊万里染付鷺文四方向付 7客 江戸時代後期頃 | 古美術ささき
江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ...
古伊万里染付賢人唐子図茶入 牙蓋 仕服 2付「鳥襷緞子」江戸時代後期 ...
江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ...
古美術・古道具・古伊万里染付皿・おしどり・江戸後期 茶道具・古道具 ...
伊万里蕎麦猪口 草花 伊万里 染付 そば猪口 経菱 四方襷 古伊万里 向付 ...
送料込み 古伊万里 染付 飛雲宝鳳凰文 大振り 蕎麦猪口 完品 江戸後期 ...
C1-969☆蔵出し 江戸後期 古伊万里 染付 五弁花 算盤文 蕎麦猪口 5客組 ...
送料込み 古伊万里 染付 飛雲宝鳳凰文 大振り 蕎麦猪口 完品 江戸後期 ...
江戸後期 古伊万里 成化年製 微塵唐草文染付 なます皿3枚セット(和食器 ...
http://narcologia.ru/goods/Sydney278049.html
http://narcologia.ru/goods/pompous61623.html
http://narcologia.ru/goods/ordering298779.html
江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ...
古美術・古道具・古伊万里染付皿・鷺図・江戸後期 茶道具・古道具・古 ...
古美術・古道具・古伊万里染付皿・瀧図・江戸後期 茶道具・古道具・古 ...
古伊万里染付鷺文四方向付 7客 江戸時代後期頃 | 古美術ささき
江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ...
古伊万里染付賢人唐子図茶入 牙蓋 仕服 2付「鳥襷緞子」江戸時代後期 ...
江戸時代後期 古伊万里 染付 手描き 樹下 文読み人物図 皿 2客の通販 ...
古美術・古道具・古伊万里染付皿・おしどり・江戸後期 茶道具・古道具 ...
伊万里蕎麦猪口 草花 伊万里 染付 そば猪口 経菱 四方襷 古伊万里 向付 ...
送料込み 古伊万里 染付 飛雲宝鳳凰文 大振り 蕎麦猪口 完品 江戸後期 ...
C1-969☆蔵出し 江戸後期 古伊万里 染付 五弁花 算盤文 蕎麦猪口 5客組 ...
送料込み 古伊万里 染付 飛雲宝鳳凰文 大振り 蕎麦猪口 完品 江戸後期 ...
江戸後期 古伊万里 成化年製 微塵唐草文染付 なます皿3枚セット(和食器 ...