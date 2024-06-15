STU48 渡辺菜月 グッズ

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商品詳細
STU48渡辺菜月グッズ◇内容・ランダム缶バッジ浴衣ver1個・6周年トレカ・チャンガラチェキ◇梱包緩衝材また段ボールにて梱包しての発送を予定しております。※未使用ではありますが過度に状態を気にされる方や神経質な方は購入をお控え頂きますようお願い致します。※購入前にコメントを頂ければ幸いです。
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