Mr.KING ペンライト　平野紫耀　永瀬廉　髙橋海人

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商品詳細
複数回コンサートで使用し、暗所で袋に入れて保管しております☺︎点灯確認済みです！黄ばんできています。外袋なし、電池は抜いて発送します！中古品とご理解の上ご購入をお願いします！人気グループ···King\u0026Princeグッズ種類···ペンライトサマーステーション2017Mr.KING君たちがKING'STREASUREキントレサマステジャニーズJohnnys
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