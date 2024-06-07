ジャンク品です。ご自身でメンテナンスできる方、また部品取り必要な方にご検討頂ければと思います。売れなければ自身で修復して使用するつもりです。画像のものが全てです。発送は緩衝材で梱包の上リサイクルのダンボールに入れてお送りします。送料が高額のため返品はお受けしかねます。画像で判断の上ご購入して下さい。よろしくお願い致します。



ジャンク Gretsch Electromatic G2619 青系 値下げ不可-



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