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- ジャンク Gretsch Electromatic G2619 青系 値下げ不可
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商品詳細
ジャンク品です。ご自身でメンテナンスできる方、また部品取り必要な方にご検討頂ければと思います。売れなければ自身で修復して使用するつもりです。画像のものが全てです。発送は緩衝材で梱包の上リサイクルのダンボールに入れてお送りします。送料が高額のため返品はお受けしかねます。画像で判断の上ご購入して下さい。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rouge335110.html
http://narcologia.ru/goods/marshal534880.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral175232.html
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ジャンク Gretsch Electromatic G2619 青系 値下げ不可-
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