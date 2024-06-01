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KORG コルグ WD-X Wavedrum 【限定色ブラック】スタンドセット
商品番号 X14947621810
商品名

KORG コルグ WD-X Wavedrum 【限定色ブラック】スタンドセット
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 20,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最近使用機会が減ってきましたので、スタンドと合わせて出品いたします。出品にあたって動作は確認済みです。打面の凹みがあったり、VALUEツマミと取扱説明書が付いておりませんので、神経質な方の購入はご遠慮願います。【付属品】1.WAVEDRUM【KORG製】①専用ケース②ACアダプター②チューニングキー2.スタンド【KORG製】①ケース【TAMA製】アクセサリー···その他アクセサリー・パーツ···その他
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