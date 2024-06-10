日本画色紙　肉筆　ガラス額壁掛け

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商品詳細
[サイズ]額サイズ 縦 44cm横 42cm色紙サイズ 縦27cm横 24cm山本春挙 1872年生まれ明治から昭和初期にかけて活動円山四条派の日本画家 山本春挙画として購入した物です 鑑定はしておりません絵に一部はがれた部分があります額縁にも上部に1cm位の押された傷があります#額縁#色紙額#ガラス額#日本画
http://narcologia.ru/goods/stepchild313652.html
http://narcologia.ru/goods/calling174750.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford376073.html
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