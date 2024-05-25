3R企画　大日本帝国陸軍歩兵 中村龍一

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3R企画 大日本帝国陸軍歩兵中村龍一《 残り１体 》《未開封、未使用品》日本陸軍の最も基本的なスタイルを再現しています。確証はないのですが歩兵銃の機構部は金属、銃床は木製。その他、ヘルメット、スコップ、飯ごうなども金属板や木を使っているように見えます。ヘルメットや、スコップなどには使用感あるような塗装？がされていて、とても細かく作られております！！大日本帝国陸軍のめったに出ない珍品フィギュアだと思いますのでぜひご検討ください。※未開封、未使用品ですが外箱にめくれがあります。#日本陸軍#陸軍#歩兵#街宣車#自衛隊#軍歌#右翼#天皇#大日本帝国フィギュア種類...アクションフィギュアフィギュア種類...スケールフィギュアフィギュア種類...その他性別...男