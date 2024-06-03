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- 《2》ブルーロック 有償特典 アクリルスタンド 潔世一 蜂楽廻 18巻
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商品詳細
《発送方法》メルカリ便。新品未開封品ですが1度人の手に渡ったものです。初期傷等ある場合がございますので完璧を求められる方や神経質な方、初期傷を過度に気にされる方は御遠慮ください。18巻有償特典TSUTAYA限定アクリルフィギュアプレート
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