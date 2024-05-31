在庫処分　茶道具 真形釜 釜師【菊地 政光】経歴書付き

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菊地政光作 真形釜サイズ：約高さ16cm×幅22cm※素人の測定のため、誤差がございます。【ご注意】店頭にて展示販売品です。新品未使用品ですが、経年のため少しキズ、汚れ、錆び等有る場合があるかもしれません。画像をご確認の上、ご理解頂ける方のみ、ご検討をお願い致します。自宅保管品ですので完壁を求める方・神経質な方は、気になさる方のご購入はご遠慮下さい。すり替え防止のため商品発送後の返品は対応できませんので、ご了承のうえご購入よろしくお願いします!