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リザードン　イラストグランプリ　プロモ　9枚セット
商品番号 W80929417608
商品名

リザードン　イラストグランプリ　プロモ　9枚セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読。入手後、二重スリーブ硬質ローダーに入れ保管しています。美品ですがトラブル防止の為プレイ用でお願い致します。発送の際は硬質ローダーのまま濡れ防止をして発送致します。よろしくお願いします。検索用ポケカVstarスペシャルセットポケットモンスタースペースジャグラータイムゲイザーフュージョンアーツハイクラスパックシャイニースターvイーブイヒーローズ
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