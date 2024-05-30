リザードン　イラストグランプリ　プロモ　9枚セット

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商品詳細
プロフ必読。入手後、二重スリーブ硬質ローダーに入れ保管しています。美品ですがトラブル防止の為プレイ用でお願い致します。発送の際は硬質ローダーのまま濡れ防止をして発送致します。よろしくお願いします。検索用ポケカVstarスペシャルセットポケットモンスタースペースジャグラータイムゲイザーフュージョンアーツハイクラスパックシャイニースターvイーブイヒーローズ
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