リザードン　イラストグランプリ　プロモ　9枚セット

プロフ必読。入手後、二重スリーブ硬質ローダーに入れ保管しています。美品ですがトラブル防止の為プレイ用でお願い致します。発送の際は硬質ローダーのまま濡れ防止をして発送致します。よろしくお願いします。検索用ポケカVstarスペシャルセットポケットモンスタースペースジャグラータイムゲイザーフュージョンアーツハイクラスパックシャイニースターvイーブイヒーローズ



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