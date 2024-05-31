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- 【PSA10】レシラム 25th プロモ 020/025 アニコレ ワンオーナー
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商品詳細
↓他の鑑定カードはこちらから〇↓#デール海外鑑定カードPSA鑑定品です。(最高グレード10)こちらは自身で鑑定に出したワンオーナー品です。◆ワンオーナー品◆PSA専用クリスタルパック入り◆偽造防止加工あり(本物)◆写真の鑑定ケース入りの状態で発送※台座は付属しませんPSA9・10評価でも小さな白欠け、キズ、ホロ抜け、横線等ある場合がございます。気にされる方はご遠慮ください。気になる点はコメントください。★濡れ折れ防止梱包★24時間以内発送他にも珍しい海外限定商品取り扱っております！プロフィールもぜひご覧ください(..*)#デイル海外ポケカポケカポケモンポケセンポケモンセンターポケモンカードピカチュウゼクロムVSTARユニバースクレイバーストpsa10psa9psa10psa9鑑定海外CGCBGSACEPSAsrserenaレシラムsrpsa10
http://narcologia.ru/goods/troupe745911.html
http://narcologia.ru/goods/update216695.html
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