【訳あり】リネージュII ヒューマン メイジ 1/8 完成品フィギュア

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MMORPG「リネージュⅡ」のヒューマンメイジのフィギュアです。ディテールまで作り込まれておりクオリティ高いです。髪の表現が秀逸。フィギュア出品してます⇒#くまさんのおもちゃ【訳あり理由】 ●外箱天面の縁に少しダメージがある為訳ありとさせて頂きました。(写真8・9)【コンディション】 ●新品未開封の為フィギュア本体は新品未使用の状態です。 ●天面の縁以外は比較的綺麗な状態だと思います。過度に外箱の状態を気にされる方はご購入をお控え下さいませ。【発送方法】 プチプチとシュリンクで丁寧に包み、発送用段ボールで包んで発送させていただきます。素材...PVC性別...女