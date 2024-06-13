太鼓の達人 マイバチ 黒朴 万能型

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商品詳細
長さ39太さ2.0グリ2重重さ136(66.70)主力バチを求めてる人にピッタリのバチです#太鼓の達人#マイバチ#米ヒバ#ラミン#朴#黒朴#万能型#ロール処理型#連打型#魔改造#超魔改造#新魔改造
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