漆盃　ふみまろんさまご購入品

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骨董 梶川銘 蒔絵 平盃 酒盃 漆器 2点大直径 約9.1センチ高さ 約2センチ小直径 約8.5センチ高さ 約3センチ 江戸時代のもののため漆の剥がれやホツがあります。直しはありません。1点は無銘です。箱がひとつあります。■梶川家は、５代将軍綱吉治世下の天和２年（１６８２）、初代の梶川常巌が大坂からに召し出され、印籠その他蒔絵御用を勤め、それ以来１２代にわたり、代々将軍家の御細工頭支配御蒔絵師でした。印籠工として、古今第一の名工と評され、最も有名な印籠蒔絵師の一派として、明治維新まで繁栄しました。#片付け中の骨董骨董品の整理をしています。ほかのアプリにも出品中です。購入希望、検討されている方、サイズやご質問はコメントをお願いします。古いものですので小傷やスレなどあります。ご理解のうえご購入をお願いします。■#古伊万里#骨董#膾皿#和食器#骨董品#アンティーク#色絵皿#九谷焼#伊万里#古美術#和骨董古伊万里骨董膾皿和食器骨董品アンティーク色絵皿九谷焼伊万里古美術和骨董蚤の市ヴィンテージ古道具藍九谷古九谷青磁白磁人間国宝色絵古九谷中国陶磁韓国陶磁李朝皿鉢陶片茶碗茶道具古染付#木工芸の一覧漆器骨董骨董品アンティーク漆朱漆漆盃お屠蘇お正月和食器