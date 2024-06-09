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置物　象　美術品
商品番号 M90195401069
商品名

置物　象　美術品
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 6,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知人からの貰い物です。木彫りの台座が付いた象の石像　2頭セット石の種類は分かりません。目視では台座・本体に割れ欠けはありませんが、長期保管による汚れ・傷があります。サイズ全長:約14cm高さ:約11cm台座込み:約14.5cm※2頭とも同じ様なサイズですが、若干の差異がございます。状態などご理解いただける方のみご入札お願い致します。ご不明な点、ご質問などございましたらコメントお願い致します。素人目利きとなりますので、お答えできる範囲での回答となりますこと、予めご了承下さい。#象　　#石像#天然石#置物#中国美術　#年代物　#骨董品　#アンティーク　#時代物#古置物#古美術#古董品　#彫刻　#オブジェ　#美術品#インテリア
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