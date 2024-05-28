種類···シロフォン長期自宅保管しております。子供が使った物なので、傷や汚れがあります。元箱はありません。プロフィールを必ずお読み下さいませ。



シロフォンとマリンバの違いって何？木琴とは？ | 横田郁美



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