オカリナ工房福朗 黒陶 タイムセール\nスタンダードモデルAC管 超軽量

オカリナ工房福朗スタンダードモデルAC管超軽量美品黒陶仕上げケース付き☆サイズ＆重量：長さ１５ｃｍ 高さ８．５ｃｍ 厚さ３．５ｃｍ 重量180ｇ☆適合レベル： 初心者～上級者☆外 装： 素焼き黒陶仕上げ☆価 格：１３，０００円（税込み） 独自の炭化焼成技法により黒陶仕上げ致しました。小ぶりなオカリナで息の弱い女性向けのオカリナで深みのある優しい音色です。オカリナの裏面の燻銀は素晴らしい色合いが現れています。