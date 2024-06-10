399】3Dクリスタル ガラモン\u0026バルタン星人\u0026キングジョー ...

数多くの出品の中ご覧頂き有難う御座います。－－－－－品名:3Dクリスタル ウルトラマン ・バルタン星人・ガラモン・キングジョー3体セットガラモン➡️一ヶ所小さい割れあり 画像6枚目状態△バルタン星人➡️三ヶ所小さい割れあり 画像5枚目状態△キングジョー➡️キズ汚れなし状態◎キズ汚れ等は画像をご覧ください。※ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい頻に商品を出品いたしますので覗いてください。※未使用品ですが個人管理のため稀に長年の年月による劣化・ヘコミ・キズ等がある場合がございます。【完璧な商品をお求めの方および神経質な方はご購入をご遠慮ください。】※古い品物も出品して御座いますのでご理解のある方だけご購入してください。※同梱⭕ご購入前にコメントでお知らせください。



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