蘭花の拓本(鄭板橋作品)

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商品詳細
鄭燮~清代の画家、書家。1693年苏州生まれ。板橋は号です。書画を売る為後に揚州に移住しました。詩、書、画すべて優れ、三絶の誉れ高い孤立独往な性格で中国文人墨客の揚州八怪の領袖的存在とされる。この拓本は30年前揚州博物館で買われた物です。サイズ〜長さ約68,5cm幅〜約38,5cm
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