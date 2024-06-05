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茶道具　九谷焼　錦苑窯　中田武雄作　青粒　鉄仙文　茶碗　共布共箱　C　R5704
商品番号 X24446722253
商品名

茶道具　九谷焼　錦苑窯　中田武雄作　青粒　鉄仙文　茶碗　共布共箱　C　R5704
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 14,352 円
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商品詳細

大きさ　高さ約７．７cm　幅約１２．３cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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