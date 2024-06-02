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Popteen 限定色紙 プレミアム
商品番号 P48078494459
商品名

Popteen 限定色紙 プレミアム
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 8,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュージシャン種別···グループグッズ種類···色紙ご覧頂きありがとうございます！2021年春POP愛全集中祭(20213,31)25人分のサイン限定5名分でもれなく当選しました！外袋のフィルムが多少汚れがあります。
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