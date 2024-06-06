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商品詳細
本物のウエスタン牛スカルです。角先から先、約120cm角先から顎先まで、約70cmスカル部分頭頂から顎先まで約50cm自宅にて飾っていました。天井近くに飾っていたので大きな傷などはないですが、リアルスカルなので、元々の傷等はありますのでご了承ください。形も整った顔でカッコいいです！
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