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カウスカル
商品番号 O86712700824
商品名

カウスカル
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 27,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本物のウエスタン牛スカルです。角先から先、約120cm角先から顎先まで、約70cmスカル部分頭頂から顎先まで約50cm自宅にて飾っていました。天井近くに飾っていたので大きな傷などはないですが、リアルスカルなので、元々の傷等はありますのでご了承ください。形も整った顔でカッコいいです！
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