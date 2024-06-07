ドラム セット TAMA (GENERA G1 COATED) EVANS

ドラムケースドラムケースなどセットでお付け致します。TAMA(GENERAG1COATED)EVANS前に使っていた物なので、使用感はあります。写真の追加など必要であればコメントください。よろしくお願い致します。



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