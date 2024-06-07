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ドラム セット TAMA (GENERA G1 COATED) EVANS
商品番号 R94548923289
商品名

ドラム セット TAMA (GENERA G1 COATED) EVANS
ブランド名 タマ
特別価格 税込 9,717 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラムケースドラムケースなどセットでお付け致します。TAMA(GENERAG1COATED)EVANS前に使っていた物なので、使用感はあります。写真の追加など必要であればコメントください。よろしくお願い致します。
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