ドラム セット TAMA (GENERA G1 COATED) EVANS

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商品詳細
ドラムケースドラムケースなどセットでお付け致します。TAMA(GENERAG1COATED)EVANS前に使っていた物なので、使用感はあります。写真の追加など必要であればコメントください。よろしくお願い致します。
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