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リザードンexデッキ　24時間以内発送
商品番号 P10868597543
商品名

リザードンexデッキ　24時間以内発送
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジムバトルにて優勝した構築です。発送はスリーブに入れて、折れ対策・濡れ防止をして発送します。他にご質問などがある場合は、コメントでお願いします。ヒトカゲ　4リザード　1リザードンex3ポッポ　1ピジョットex1ビッパ　2ビーダル　2マナフィ　1ミュウ　2エンテイv1かがやくリザードン　1ハイパーボール　4ネストボール　4ふしぎなあめ　4こだわりベルト　1ロストスイーパー　1すごいつりざお　1ポケモンいれかえ　2ボウルタウン　3マグマのたきつぼ　1アクロマの実験　4キバナ　1ジャッジマン　2ボスの指令　2ナンジャモ　2基本炎エネルギー　9検索用ワードポケモンカード黒炎の支配者ディンルーコライドンポケカイーブイヒーローズバトルリージョンsasrhrurrrrrrvvmax引退　まとめ売り　スペシャルアート　スタートデッキ100プロモ　未開封　未使用　シャイニースター　ポケカバトルリージョン　スターバース　ルカリオvstarダークライvstarvmaxクライマックス　25thフュージョンアーツ　蒼空ストリーム　摩天パーフェクト　イーブイヒーローズ　漆黒のガイスト　白銀のランスミュウ、ゲノセクトV、かがやくゲッコウガ、かがやくリザードン，アセロラの予感,ガラルの仲間たち、リーリエ、ルチア、アセロラ、ボスの指令,ユウリ,ルリナ,アルセウス,ギラティナ、ミラージュゲート、アクロマの実験、キュワワー、ウッウ、おじょうさま、キュレム、カイ、パルキア、ターボ、ディアルガ、トレッキングシューズ、ふりそで、セレナ、ルチア、ミモザ、コライドンex、ミライドンex、サーナイトex、ネストボール、ともだちてちょう、ジェットエネルギー、キャプチャーアロマ、ナンジャモ、セグレイブ、パオジアン、ディンルーシリーズ···構築済みデッキ・その他
http://narcologia.ru/goods/hesitantly390584.html
http://narcologia.ru/goods/procurement965033.html
http://narcologia.ru/goods/tenet423963.html

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