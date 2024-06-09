人体模型 脊柱骨盤股関節 脊柱模型　83cm

接骨院、整体の方。もしくは人体の構造を知りたい方いかがでしょうか。後頭骨・頸椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨・腸骨と、脊髄神経根・椎骨動脈・椎間板・恥骨結合部を表示した脊柱模型です。脊柱可動型で、Ｓ字湾曲や側湾症などの再現や説明にも活用頂けます。可動部位脊柱（分離不可）サイズ フレーム込み 高さ83cm恥骨から頭蓋骨まで73cm



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