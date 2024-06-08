A 270 紫交チ・鶴首花入れ　　翠嵐窯（新品未使用品）

ご覧頂き有難うございます。◯翠嵐窯の紫交チの鶴首の花入れです。◯真の格調高い花入れで、高さ26,5cmです。◯新品未使用品ですが自宅保管品になりますご不明な点がごさいましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。



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栗山園オンライン通販部 / 【出物】 紫交趾青海波皆具 翠嵐窯



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